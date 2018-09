Rottweil Hand in Hand den neuen Weg beschreiten

Erst jetzt sei die Schule komplett und könne gemeinsam mit den Kindern fröhlich und lebendig in das kommende Schuljahr starten. Anschließend nahm die Klasse 2a mit ihrer Klassenlehrerin Stefanie Müller die Gäste mit auf die Reise des König Schlampis. Der König beschloss, sein Schlammloch in Schlammbambesland zu verlassen und auf die Erde zu reisen. Dort erfährt er, wie nützlich es ist, lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Er trägt diese Erfahrung mit nach Hause und erklärt seinem Volk, dass es falsch sei, zu glauben, dass das Rechnen und Lesen Quatsch ist. Erst durch das Lesen und Rechnen werde man klug. So ermutigten auch die Darsteller des Theaterstücks die Schüler, das Lesen und Rechen zu lernen und wünschten ihnen viel Spaß dabei.

Im Anschluss an das gelungene Theaterstück leitete Pfarrer Hans Schlenker zu einer Segensfeier über. Unter dem Motto "Hand in Hand – Neues wagen" wurden die Erstklässler darin bestärkt, dass sie gemeinsam mit vielen stärkenden Händen den neuen Weg zuversichtlich unter Gottes Schutz gehen können. Als Zeichen dessen erhielt jedes Kind von Pfarrer Schlenker den Segen.

Nach dem Gottesdienst gingen die Schüler gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Ursula Jorga, Barbara Schmid und Anne-Kathrin Hötzel in ihr neues Klassenzimmer. Mit Herzklopfen und vielen Fragen besuchten die Kinder nun ihre erste Unterrichtsstunde an der neuen Schule. Die Eltern konnten sich derweil bei Kaffee und Kuchen in der Mensa und dem Schulgarten austauschen. Bevor es am Freitagmorgen mit dem Rechnen und Lernen losgehen konnte, gingen die Erstklässler an diesem Nachmittag mit vielen neuen Erfahrungen, prall gefüllten Schultüten und einem Lächeln im Gesicht getreu dem Motto Hand in Hand mit ihren Familien und Freunden nach Hause.