Rottweil Gutes Echo von Parteitagen

Kreis Rottweil. "Ein absolut überzeugender Christian Lindner und eine selbstbewusste FDP zeigte sich beim Bundesparteitag in Berlin" schwärmt FDP-Pressesprecher Josef Rack nach seiner Rückkehr in heimische Gefilde. Rack nützte am Rande des Parteitags auch die Gelegenheit, Alexander Graf Lambsdorff für den Neujahrsempfang 2019 des Kreisverbandes zu gewinnen.