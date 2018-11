Rottweil Google-Autos wecken die Neugier: Was wird alles gefilmt?

Rottweil/Dunningen. Sie sind auffällig bunt und sehen aus, als würden sie eine blaue Discokugel auf dem Dach spazieren fahren: Fahrzeuge von Google sind in diesen Tagen in Rottweil und Umgebung unterwegs und ziehen die Blicke auf sich. Die Discokugel ist bei näherer Betrachtung natürlich eine Rundum-Kamera. Doch was wird da eigentlich genau aufgenommen?

Im Internet machte schnell die Nachricht die Runde, dass "Google Street View"-Autos in Rottweil unterwegs seien. Der Street-View-Dienst des Internet-Riesen erlaubt es, in eine Karte "einzutauchen" und quasi in Echtsicht durch die Straßen zu spazieren. Bekanntlich ist dieser Dienst in Deutschland aber umstritten, Daten sind nur vereinzelt aus großen Städten verfügbar.

Und so wird es virtuelle Spaziergänge durch Rottweil – trotz zunehmender Bekanntheit – auch künftig nicht geben: "Die Fahrten der Wagen stehen nicht in Verbindung mit Street View, sondern dienen der Verbesserung des Kartenmaterials auf Google Maps", heißt es aus dem Google-Pressebüro auf unsere Nachfrage hin. Um sicherstellen, dass die User von Google Maps den Weg zu den Zielorten finden, müsse man die richtigen Straßennamen und -schilder, Streckenführungen und Informationen über Geschäfte und andere Orte, die von Interesse sind, verwenden. Diese Daten fließen in den Karten-Dienst ein. Man wisse um das große Interesse an den Kamera-Autos. Es gebe jedoch "derzeit keine Pläne", das dazugehörige Bildmaterial zu veröffentlichen", heißt es zu den Aufnahmen.