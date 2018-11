Rottweil Glasfaser ins Klassenzimmer

Die genannten Kosten von etwa 1,5 Millionen Euro verteilen sich auf Landkreis und Kommunen/Schulträger (je 453 000 Euro), besagten Zuschuss des Bundesministers und die vom Land in Aussicht gestellten 302 000 Euro.

Der Landkreis gehört breitbandtechnisch dank seiner Vorgehensweise in jüngerer Vergangenheit zur erweiterten Spitzengruppe der 401 Landkreise (Platz 72) – An­dreas Scheuer mit positivem Unterton: "Digitalstreber". Nun sind 129 Schulen an der Reihe, um die Möglichkeiten, die bereits im Berufsschulzentrum (Erich-Hauser-Gewerbe- und Nell-Breuning-Schule) existieren, auch nutzen zu können. Um für die 2000 Schüler in jedes Klassenzimmer das mögliche eine Gigabyte zu bringen. Derzeit greifen alle auf eine 100- Megabit-Leitung zu, so NBS-Schulleiter Ingo Lüthjohann. Somit sei "www" nicht die Abkürzung von "world-wide-web", sondern von "warten, warten, warten".

Im Anschluss der Reden nutzt Andreas Scheuer die Gelegenheit, sich von fixen 13-Klässlern (Technisches Abitur, Informationstechnik) erklären zu lassen – "Ich bin ein Geisteswissenschaftler, da musst Du langsamer reden" –, von welchen Datendimensionen man spreche, wenn jeder der 2000 Schüler am Berufsschulzentrum in den Pausen eine nutzbare Internetverbindung für die Smartphones haben wolle. Schnell ist er bei der Aktion Adventskalender der Nell-Breuning-Schule dabei: Hier lässt sich der Mini­ster – jedoch nicht mit Bierkrug – fotografieren. n Weitere Bilder online unter: www.schwarzwaelder-bote.de