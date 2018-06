Rottweil Gewitter bremsen Kicker aus

32 Kinder bezogen am Freitagnachmittag ihre Zelte auf dem Sportplatzgelände auf dem Falkenberg. Zehn Betreuer und Helfer sowie die Wirtsleute kümmerten sich um das Wohl der Lagerbewohner. Nach einem Fußballspiel und dem Abendessen ließ man den Tag gemütlich mit Gitarre und Gesang ausklingen. Leider bremsten Gewitter den Tatendrang der Truppe aus, und nachts mussten die Umkleidekabinen zu Schlafstätten umfunktioniert werden, da die Zelte teils mit Wasser vollliefen. Am nächsten Morgen standen die ersten Kicker bereits um 6 Uhr wieder auf dem Platz. Nach drei ereignisreichen Tagen und jeder Menge Spaß wurden die Kinder am Sonntag von ihren Eltern abgeholt.