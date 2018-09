Rottweil Gesamtelternbeirat will die Stadt in die Pflicht nehmen

Rottweil. Den Schulträger stärker in die Verantwortung zu nehmen –­ darin sieht der Gesamtelternbeirat (GEB) der Rottweiler Schulen eine Möglichkeit der Reaktion auf den Lehrermangel. Die Vorsitzenden Gabi Hils und Elke Reichenbach werben in einer Stellungnahme zur aktuellen Situation für das Werben um Lehrer und für das Schaffen finanzieller Anreize.

Lehrermangel an den Schulen in Rottweil sei seit mehreren Jahren Thema, sieht der GEB vor allem die Grundschulen sowie Schulen für Kinder mit besonderem Förderbedarf betroffen. Löcher würden mit so genannten Nichterfüllern gestopft, die zwar eine pädagogische Grundausbildung nachweisen müssten, aber keine ausgebildeten Lehrer seien. Sie leisteten wertvolle Arbeit in den Grundschulen, in der Betreuung wie in Lerngruppen, könnten laut GEB aber keinen Lehrer im Fachunterricht ersetzen.

"Die Statistik gaukelt uns vor, es falle in den Grundschulen kein Unterricht aus", heißt es in der Stellungnahme. Doch seien Grundschulen und Ganztagesschulen in Rottweil verpflichtet, die Kinder in einem bestimmten Zeitrahmen verlässlich zu betreuen. Ausfallende Stunden würden von Lehrerkollegen aus anderen Fachbereichen übernommen und tauchten in keiner Statistik auf. Auf die Folge machen Gabi Hils und Elke Reichenbach aufmerksam: "Lehrer schieben große Mengen an Überstunden vor sich her."