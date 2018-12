Rottweil Gelebte Patenschaft

Rottweil (pn). Wenn am Donnerstagabend um 17 Uhr vor dem Alten Rathaus der Weihnachtsmarkt eröffnet wird, hat nicht nur der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) Grund, auf 25 Jahre zurückzublicken. Seit der zweiten Auflage gehört der Marinepunsch dazu. Und die Mannschaft der "Rottweil" feiert in diesem Jahr das Jubiläum der Indienststellung ihres Bootes vom 7. Juli 1993. Vom Stapel gelaufen ist das Minenjagdboot der Frankenthal-Klasse, mittlerweile ein Minentauchereinsatzboot, im Jahr zuvor am 12. März in der Krögerwerft in Rendsburg.