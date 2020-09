Rottweil Gastwirt ergaunert sich Corona-Soforthilfe

Die Staatsanwaltschaft Rottweil wirft dem Mann, der eine Gaststätte in Rottweil betreibt, vor, sich unrechtmäßig Corona-Soforthilfen für erfundene Liquiditätsengpässe beschafft zu haben. Konkret steht er im Verdacht, von Ende März bis Juli in 18 Fällen Corona-Soforthilfe in Höhe von insgesamt 488.000 Euro beantragt zu haben.