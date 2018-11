Rottweil Ganz Neufra glänzt als Narrendorf

Ansonsten äußerte Agusi den Wunsch, dass sich die Narren und Besucher auch an der Fasnet im kommenden Jahr rege beteiligen. Kassierer Rainer Pfautsch präsentierte sowohl für das abgelaufene Vereinsjahr wie auch für das Ringtreffen ein positives Ergebnis.

Bei den Wahlen wurden Zunftpräsident Momo Agusi und Kassierer Rainer Pfautsch in ihren Ämtern bestätigt. Aus dem Narrenrat scheidet Chris Pittelkow aus, als neuer Narrenrat wird Damian Rehm aufgenommen. Weiter wurde in der Versammlung auf Antrag beschlossen, das Fasnetsvergraben am Fasnetsdienstag künftig auf 21 Uhr vorzuverlegen. Abschließend richtete Agusi einen Appell an die Mitglieder, die Zunft weiterhin zu unterstützen.

Vor dem Hauptverein hatte der Förderverein, der für die Zunft das Dorffest und das Schlachtfest organisiert, seine Mitgliederversammlung abgehalten. Dort wurde Silvia Agusi als Vorsitzende bestätigt, Damian Rehm als neuer Kassierer gewählt.