Rottweil Gäubahn-Anrainer fordern mehr Tempo

Dabei haben Bahn und Land zuletzt viel daran gesetzt, die Attraktivität der Gäubahn für den Reise- und Pendelverkehr zu erhöhen. Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember soll für die Gäubahn für die Dauer von zehn Jahren ein Interimsfahrplan gelten. Neue Züge (Intercity 2 und Talent 2) werden eingesetzt, für die IC-Verbindungen entfällt der Zuschlag für den Fernverkehr, sodass Nahverkehrstickets auch im Fernverkehr gültig sind, der Fahrplan wird an den überregionalen Fahrplantakt angepasst. Ab Ende 2019 soll das Reisen von Stuttgart nach Zürich in den IC2-Zügen auch ohne Umstieg in Singen möglich sein.

Immer klarer zeichnet sich ab, wie es mit der Panoramastrecke weitergeht. Sie ist Teil der Gäubahn. Sie umrundet in Halbhöhenlage den Stuttgarter Kessel im Norden und endet am jetzigen Kopfbahnhof. Mit Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs ist sie nicht mehr Teil der Gäubahn. Der Streckenabschnitt soll jedoch weiterhin betrieben werden und später möglicherweise am Nordbahnhof in dort bestehende Relationen in Richtung Norden münden.

Unterdessen feilt das Verkehrsministerium an einem Zukunftskonzept der Gäubahn – mit einer Technologie, die vor 15 bis 20 Jahren noch in war, aber schon damals zu viel Verdruss führte: die Neigetechnik. Das Ministerium will damit mehr Tempo auf die Gäubahn-Strecke bringen. Die Deutsche Bahn indes hält von der Neigetechnik herzlich wenig, wie Sven Hantel, der Generalbevollmächtigte des Verkehrsunternehmens für Baden-Württemberg, in der Verbandsversammlung deutlich machte. Neigetechnikzüge könnten nicht wirtschaftlich betrieben werden. Notfalls, so der Vertreter des Verkehrsministeriums, werde das Land selbst tätig werden. Gedacht wird daran, mittels der neu gegründeten Landesanstalt zur Finanzierung von Schienenfahrzeugen Züge zu beschaffen und an interessierte Betreiber zu verleihen. Im Fernverkehr wäre das ein Novum, im Regionalverkehr ist das Praxis. Auch auf der Gäubahn. Die ab 10. Dezember eingesetzten Züge Talent 2 im Landesdesign gehören dem Land und werden der Deutschen Bahn zum Betrieb zur Verfügung gestellt.