Rottweil Friseure am Limit

In einem dem Bericht zufolge konstruktiven Dialog diskutierte Teufel mit einer kleinen Gruppe des Friseurhandwerks aus Rottweil. Der Abgeordnete habe sich verständnisvoll für die Nöte und Sorgen des Friseurhandwerks gezeigt, aber auch für den gesamten Einzelhandel. "Wir brauchen nun dringend eine Perspektive, eine praktikable Öffnungsstrategie", so Teufel. Er berichtete aus seiner letzten Plenumsrede am Donnerstag, wo er sich für die Lockerungsmaßnahmen im Land einsetzte und andererseits auch deutlich aufzeigte, dass überschnelle Öffnungen nicht riskiert werden dürfen: "Mir ist es wichtig, dass alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie dem Infektionsgeschehen angemessen sind. Daran gilt es sich auszurichten. Es kann hierbei nicht das Kalenderdatum gelten. Die schwierige Situation, in die viele Krankenhäuser und Intensivstationen im November und Dezember des vergangenen Jahres geraten sind, hat uns zu harten Einschnitten gezwungen. Unser medizinisches Personal war zeitweise am Limit. Wir dürfen unser Gesundheitssystem nicht überfordern", so Teufel.