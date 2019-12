Rottweil Frau aus völlig verrauchter Wohnung gerettet

Beim Eintreffen der Feuerwehr in dem Mehrfamilienhaus in der Steinhauserstraße – Stadtbrandmeister Frank Müller war zwei Minuten nach Alarmierung als erster am Einsatzort – hatten Nachbarn die Bewohnerin der Wohnung, in der der Rauchmelder Alarm geschlagen hatte, bereits herausgeklingelt und sie aus der komplett verrauchten Wohnung befreit.