Rottweil Flucht aus der DDR misslingt

Rottweil. Es ist ein normaler Freitagmorgen am Albertus-Magnus-Gymnasium in Rottweil. Geschichte steht an in den ersten beiden Stunden für die Klasse 9b. Aber dieses Mal eine etwas andere als sonst: Die Lehrerin kommt nicht alleine ins Klassenzimmer, sondern mit einem älteren Herrn, einem ehemaligen Staatsbürger der früheren DDR.

Sein Name ist Hartwig Kluge; er wurde 1947 in Halle geboren und er erlebte den Mauerbau mit gerade einmal 14 Jahren. "Meine Mutter saß an jenem Morgen weinend am Küchentisch und erzählte mir, die DDR-Führung habe uns jetzt endgültig vom westlichen Deutschland abgetrennt", so Kluge.

Viele seiner Verwandten und Freunde lebten damals in West-Deutschland, und die Möglichkeit, sie wiederzusehen, war jetzt aussichtslos, denn die innerdeutsche Grenze wurde so sehr überwacht, dass an eine Flucht in die BRD nicht zu denken war. Seinen Traumberuf Lehrer konnte Kluge nicht erlernen, weil er, wie er später erfuhr, von der Stasi bespitzelt wurde, und seine Familie dem DDR-Regime gegenüber kritisch eingestellt war. Außerdem ging er nicht wählen, was die Stasi noch hellhöriger machte.