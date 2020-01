Rottweil Falscher Polizist erbeutet tausende Euro

Laut Polizei hatte sich am Montag eine Mann telefonisch bei einer 88-Jährigen an der Wohnanschrift in der Paulinenstraße gemeldet und sich als "Kriminalbeamter Manfred Schneider" ausgegeben. Er behauptete, es sei in der Nachbarschaft zu einem Überfall gekommen. Es sei eine Notiz der Täter gefunden worden, auf der Name, Adresse und Bankverbindung der 88-Jährigen notiert war. Ihr Erspartes sei in Gefahr. Der "Kripobeamte" werde es deshalb in sicherere Verwahrung nehmen.