Rottweil Fairstes Team von der KWS

Rottweil. In der Kreissporthalle richteten das das Kinder- und Jugendreferat (KiJu) der Stadt Rottweil und der FC Suebia gemeinsam das Turnier aus. Zehn Mannschaften kämpften laut Pressemitteilung hart aber fair um die Platzierungen. FC KWS, S-Wiese, FC Lieberampool, Black Crew, AS Tralkörper 1 und 2, The Beasts, Lenny und der Rest, Polka Paradies und IMO Kebab spielten in den Vorrunden in zwei Gruppen. Mit dem Spiel um Platz 3 und dem Finalspiel wurden somit 22 Spiele in den späten Abendstunden ausgespielt. Die Teilnehmer konnten Preise und Pokale in drei Kategorien gewinnen: Neben den Platzierungen zählten Fairplay und der härteste Schuss.

Nach spannenden Spielen in der Vorrunde, entschied S-Wiese das Finale gegen AS Tralkörper 1 mit 1:0 für sich. Das Spiel um Platz 3 gewann das Team IMO Kebab. Den Fairness-Pokal bekam der FC KWS. Den härtesten Schuss hatte Thomas Herdt aus dem Team IMO KEBAB.

Julian Fortner vom FC Suebia sowie Anni Kluge und Judith Roth vom KiJu-Team waren laut Pressemitteilung mit dem Turnierverlauf überaus zufrieden und freuen sich schon auf die nächste Auflage in einem Jahr.