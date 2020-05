Rottweil Fahrrad-Boom in Corona-Krise: Erste Lieferengpässe

"Normalerweise wäre zu dieser Jahreszeit dieser Teil des Lagers voll", erklärt Gunther Oefinger, der bei "Radwelt Meßmer" in Rottweil im Verkauf tätig ist. Doch dieses Jahr ist alles anders. "Seit der Wiedereröffnung haben wir fünf Wochen hinter uns, die es so in den letzten 30 Jahren nicht gegeben hat. Dementsprechend sind die Umsatzzahlen extrem", beschreibt Oefinger den aktuellen Verkaufsboom.

Wöchentlicher Absatz hat sich verdoppelt