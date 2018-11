Rottweil Europa gilt als wichtiger Anker

Kreis Rottweil. "Wirtschaftlich und politisch profitieren am meisten wir Deutsche davon, dass die Grenzen in Europa gefallen sind." Auf dieser Feststellung fußte der Vortrag des Europaabgeordneten Andreas Schwab bei der Veranstaltung der Rottweiler CDU und Jungen Union (JU) zum Thema "Abwickeln oder anpacken – was geht noch in Europa?"