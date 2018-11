Rottweil Erst Praxistest auf Rottweils Straßen

Hans Keller möchte seinen Beitrag zur Reinhaltung der Luft in Rottweil leisten und ab April/Mai 2019 mit einem E-Bus in einem Pilotversuch über zwei Jahre hinweg die Wirtschaftlichkeit und die Praktikabilität im Alltagsverkehr erkunden. Die Anschaffung eines E-Busses französischer Herkunft kostet etwa 490 000 Euro. Die deutschen Hersteller hätten sich leider erst spät entschlossen, in diesen Sektor einzusteigen und lägen wegen der geringen Stückzahlen preislich noch bei 700 000 Euro, so Keller.

Mittlerweile geben die Hersteller 48 Monate Garantie, aber der Wiederverkaufswert sei immer noch nur halb so hoch wie beim Diesel-Bus. Aufgeladen werden soll der E-Bus nachts über Strom aus einem Blockheizwerk auf dem Berner Feld eventuell in Kooperation mit der ENRW. Das Laden über Nacht ist schonender. Erst der Pilotversuch wird weisen, ob Hans Keller seine Busflotte von 18 Bussen ganz auf E-Antrieb umstellen wird. Verwirklicht werden könne dies allerdings nur, wenn die Politik den E-Bussen in jeder Hinsicht klare Priorität einräumt, so Keller.

In der anschließenden lebhaften Diskussion zeigte sich Keller bestens informiert, schlagfertig und ließ keine der gestellten Fragen unbeantwortet.