Rottweil Entdeckerhäuschen total verwüstet

Die Enttäuschung ist ihr anzumerken. Schließlich stecken in dem idyllisch und etwas versteckt gelegenen Häuschen viel Schweiß und Arbeit. "Wir haben viele viele Stunden investiert. Wir haben es abgeschliffen, gestrichen, Ziegel ausgetauscht und Mäusekot entfernt. Ein Vater hat den Zaun um das Häuschen herum gebaut", erzählt Rieger. Das Schuljahr habe gerade erst angefangen, Schüler ab der ersten Klasse hätten im Herbst dort draußen unterrichtet werden können, sehen, wer in der angelegten Totholzhecke Unterschlupf sucht oder sich im Insektenhotel niedergelassen hat.

Am heutigen Samstag sollte das Entdeckerhäuschen im Rahmen eines Festes eingeweiht werden. Daraus wird jetzt erst einmal nichts. So wie die unbekannten Täter das Häuschen hinterlassen haben, müssen erst einmal wieder viel Zeit und Geld in das Aufräumen und die Instandsetzung investiert werden. Und diese war ja schon zuvor nur durch Mittel aus der Schulkasse und einen Zuschuss der Gemeinde zu stemmen gewesen. "Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro", betont Rieger.