Rottweil Eine Fasnet im Sinne der Mitglieder

Aufklärung statt Beschränkung

Die Narrenzunft hat die Satzung von einem Anwalt und einem Steuerberater prüfen lassen – auch, was die Gemeinnützigkeit des Vereins anbelangt. "Beide kamen zu der Überzeugung, dass einer Gemeinnützigkeit nichts entgegensteht."

Dass die Arbeit der Narrenzunft in den kommenden Jahren, ja, Jahrzehnten nicht einfacher wird, zeigt nicht zuletzt die aktuelle Diskussion um Werte- und Brauchtumserhalt in der Rottweiler Fasnet. Und auch die stetig wachsende Zahl der Narren wird von Zunft und Mitgliedern gleichermaßen mit Sorge betrachtet, wie bei der Versammlung deutlich wurde. Kommt man bei der aktuellen Zahl von 8941 eingetragenen Narrenkleidern irgendwann nicht mehr um eine Zulassungsbeschränkung herum?

"Eine Einschränkung der Zulassung führt unserer Ansicht nach zu keiner Reduzierung der an den Narrsprüngen teilnehmenden Narren", betont der Narrenmeister. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass die Narren dann entweder ohne oder mit umgenähter Plakette (also von einem zugelassen Narrenkleid zu einem nicht zugelassenen Narrenkleid) teilnehmen. Unterm Strich würde dann die Qualität der Narrenkleider leiden, weil die Zunft diese nicht mehr abnehmen könnte. Eine weitere Sorge: "Zusätzlich wird Kleidlespekulanten dann wieder Tür und Tor geöffnet. Die Fasnet ist leider für einige mittlerweile zu einem Geschäftsmodell mutiert."

Also setzt die Narrenzunft weiterhin auf Aufklärung, statt auf Beschränkung – zum Beispiel bei den Infoabenden im Haus der Narrenzunft Hauptstraße 1 wie am 31. Januar ab 20 Uhr oder beim Kurs "Aufsagenlernen für Jugendliche" am Freitag, 1. Februar, von 17 bis 21 Uhr (Hauptstraße 1).