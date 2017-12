Rottweil Ein gutes Stück Überzeugungsarbeit

Rottweil. Eigentlich ist es Variante A. Ein Parkhaus, das auf fünf Geschossen Platz bietet für 100 Stellplätze, und das eingepasst in das Grundstück Bahnhofstraße 1. Nachdem sich die Stadträte aus Kostengründen entschieden hatten, auf eine Verlegung der Ruhe-Christi-Straße zwischen Parkhaus und Villa Duttenhofer zu verzichten, ist damit die zur Verfügung stehende Fläche maximal ausgereizt.

Bürgermeister Christian Ruf und Fachbereichsleiter Lothar Huber machten kein Geheimnis daraus, dass der Entwurf so seine Stolperstricke hat. Das unterste Parkdeck etwa ist nur über die Bahnhofstraße zu erreichen. Für die oberen Etagen gibt es Zu- und Abfahrt von der Ruhe-Christi-Straße aus. Problematischer ist aber: Das Parkhaus müsste direkt auf die Grundstücksgrenze gebaut werden. Das wäre nur möglich, wenn die Nachbarn zustimmen. Nicht nur FWV-Stadtrat Peter Schellenberg hat so seine Zweifel, dass ein Nachbar es akzeptiert, drei Meter neben seiner Eingangstür auf eine zwölf Meter hohe Außenwand des Parkhauses zu blicken.

Gute Gründe also für die Stadtverwaltung, dem Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss nun am Mittwoch zwei weitere Varianten zu präsentieren – zumal mittlerweile klar ist: die ENRW muss dort den Kanal sanieren, und die Verschwenkung der Straße käme deutlich günstiger als bislang gedacht. So entstanden Variante B und B+, die als fast quadratische Lösungen aus dem Systembaukasten für Parkhäuser stammen. 114 Stellplätze auf acht Split-Level-Geschossen bietet Variante B, 158 Stellplätze auf elf Geschossen Variante B+. Allerdings fielen durch die Straßenverlegung an der Villa Duttenhofer 26 Plätze weg, so dass sich der Zugewinn durch das Parkhaus auf 88 und 132 Plätze relativierte. Die Kosten: 2,77 Millionen Euro für Variante A, 2,74 Millionen für Variante B und 3,57 Millionen für B+. Möglich wären noch Sanierungsmittel aus dem Gebiet Stadtmitte.