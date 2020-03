Rottweil Ehepaar erzählt von Coronavirus-Hochzeit

Je mehr Gäste gesagt hätten, dass sie nicht kommen werden, desto mehr sei man mit drohender Ausgangssperre und gefürchtetem Versammlungsverbot im Nacken ins Grübeln gekommen, so der Bräutigam, der ursprünglich aus Villingen kommt, mittlerweile aber in der Schweiz wohnt.

Statt einer Riesensause in der Stadthalle wird in kleiner Runde gefeiert

Einen Tag vor der geplanten Hochzeit, am 13. März, fiel dann die schwere, aber wohl richtige Entscheidung: Die Hochzeitsfeier wird abgesagt. "Das musste alles ganz schnell gehen, weil der Caterer eine Entscheidung wollte. Aber so viel Essen bei letztlich nur noch 150 bis 200 Gästen machte für uns keinen Sinn. Und in dieser Stimmung wollten wir dann auch keine Hochzeitsfeier", erklärt der 37-Jährige.

Dann wurde die ganze Maschinerie in Gang gesetzt. Die Halle und das Essen wurden storniert, das Hochzeitsfahrzeug abbestellt. Ganz unbeschadet kam das Paar so kurzfristig nicht aus der Sache heraus. Ein paar Kosten entstanden trotzdem. Und Monate der Planung waren in einer Stunde zunichte gemacht.

Statt in der Rottweiler Stadthalle wurde in Kreuzlingen am Bodensee mit rund 40 Gästen im engsten Familienkreis gefeiert. Die Braut wurde zuvor traditionell türkisch abgeholt und zum Haus des Bräutigams gebracht.

Am Morgen darauf ging es dann schon in die Flitterwochen ins türkische Dalaman an der südwestlichen Mittelmeerküste. Allerdings nicht so lange, wie es sich das Paar gewünscht hätte. "Leider mussten wir die Reise wegen des anstehenden Flugverbots in die Schweiz deutlich abkürzen. Wenn es kommt, dann aber richtig."

"Den Stress wollen wir uns nicht noch einmal antun"

Nach diesem Fiasko möchte das Paar die Hochzeitsfeier nicht nachholen. "Es war schon ein Riesenact, eine Location und einen Caterer für diese Anzahl an Gästen zu finden. Den ganzen Stress wollen wir uns nicht noch einmal antun." Dennoch habe man eine sehr schöne Feier gehabt. Und wenn man die Hochzeitsfeier als Generalprobe für die Ehe als Premiere nimmt, dann lässt sich deren negativer Verlauf wohl deutlich besser ertragen.