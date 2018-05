Rottweil DJ Eric aus Kuba sorgt für karibisches Feeling

Zu Beginn der Hot-Salsa-Night gibt es um 20 Uhr eine einstündige Salsa-Class für Tanzpaare, in der Grundkenntnisse ausgebaut werden können. Um 21 Uhr schließt sich ein kostenloser Salsa-Crashkurs für jedermann an. Salsa-Neulinge können hier die ersten Basics erlernen während versierte Tänzer die halbe Stunde zum Aufwärmen nutzen. So eingestimmt kann die Party um 21.30 Uhr beginnen. Die Kursgebühr beträgt fünf Euro zusätzlich Eintrittspreis pro Person. Der Eintritt kostet vier Euro.

