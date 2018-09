Rottweil Die Seele baumeln lassen – auf dem Franziskusweg

Assisi ist das Herz Umbriens und Umbrien ist das Herz Italiens. Am nächsten Tag kam die Gruppe nach einem steilen Anstieg im Eremo Carceri an, eine Einsiedelei in der Abgeschiedenheit, in die sich Franziskus wie auch andere Eremiten immer wieder in Zeiten der Suche und des Gebets zurückgezogen hatte. Mit vielen Höhenmetern ging es über den Monte Subasio mit seinem fantastischen Ausblick weiter schließlich hinunter nach Spello, einem charmanten und lebendigen Städtchen am Ausläufer des Monte Subasio. Von dort in der nächsten Tagesetappe quer durch das fruchtbare Vale Umbra auf die andere Seite über Bevagna nach Montefalco, bekannt auch durch seinen erlesenen Sagrantino-Wein.