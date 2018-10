Rottweil Die Königin der Instrumente

Zusammengekommen sind die Musiker aus Tübingen, Altdorf, Seitingen-Oberflacht, Rottweil und Rastede in Niedersachsen über einen Kurs an der Bundesakademie in Trossingen, den ihre Lehrerinnen gemeinsam besuchten. Nach dem Abschluss blieb der Wunsch, etwas gemeinsam zu machen, und vor allem die Kinder und Jugendlichen, die bei ihnen Blockflötenunterricht nahmen, zusammenzubringen. "Unser Ziel war es, ihnen zu zeigen, dass Blockflöte gar kein komisches Anfänger-Instrument ist, dass andere junge Menschen auch spielen, und das auf einem sehr guten Niveau", erzählt Patricia Meisen-Bleinroth, die in Rottweil unterrichtet und jetzt die Musiker-Begegnung im November organisiert.

Zuerst traf man sich von zwei Jahren in Tübingen, vergangenes Jahr dann in Rastede. Die Abschlusskonzerte der Treffen waren jedes Mal ein toller Erfolg, und so beschloss man nun, sich auch in Rottweil zu treffen. Und da manche der Schülerinnen von Meisen-Bleinroth jetzt ihr Studium beginnen, wird das für sie auch ein schöner Abschluss sein. 27 Jugendliche werden also vom 1. bis 3 November am Jungbrunnen gemeinsam musizieren und noch vieles mehr. Und den krönenden Abschluss macht dann das Konzert inklusive Uraufführung. Da gibt es dann moderne Stücke und solche aus dem Barock, der Zeit, als die Blockflöte die Königin der Instrumente war. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.