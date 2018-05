Rottweil Die Feuerwehr ist mächtig stolz

Rottweil. Lange hatte die Feuerwehr auf diesen Termin hingefiebert. In den vergangenen Tagen und Wochen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit dem "Tag der offenen Tür" für die Bevölkerung, der am Sonntag,10. Juni, auf dem Plan steht, wird sich der Festreigen schließen.

Man konnte das Aufatmen aller Beteiligten am Mittwochabend förmlich spüren: endlich konnte die neue Feuerwache auch offiziell in den Dienst gestellt werden. Oberbürgermeister Ralf Broß sprach von einem "ganz besonderen Tag für die Stadt Rottweil und die Rottweiler Feuerwehr". Bereits 1999 habe man begonnen einen geeigneten Standort zu suchen. "Das war der Auftakt für einen langen kommunalpolitischen Entscheidungsprozess", so Broß. Im Jahr 2010 habe man den Standort festgelegt, 2015 hatte der Gemeinderat schließlich den Neubau und die Ausschreibung aller Gewerke beschlossen. Am 9. Dezember 2017 habe die Wache dann bezogen werden können. Broß sprach "allen, die geholfen haben, umzuziehen und das Gebäude mit Leben zu füllen", allen voran Gerätewart Hermann Alf, ein großes Kompliment aus. Dem Ehrenkommandanten und Stadtbrandmeister a.D., Rainer Müller, dankte er besonders. "Er war ein unermüdlicher Kämpfer für den Neubau und hat die wichtige Vorarbeit für dieses Projekt in seiner aktiven Zeit als Stadtbrandmeister geleistet". Zudem hatte er sich nach seinem Ausscheiden im Jahr 2015 ehrenamtlich als "helfende Bauaufsicht" engagiert. "Ich denke für alle Feuerwehrkameraden hat sich mit diesem Gebäude ein Traum erfüllt", so Broß.

Stadtbrandmeister Frank Müller bestätigte, dass das Gebäude durch seine spezifische Ausstattung zum Dreh- und Angelpunkt der Gesamtfeuerwehr geworden ist. Die neue, sehr verkehrsgünstig gelegene Feuerwache sei mehr als nur ein Unterstellplatz für Einsatzfahrzeuge, Einsatzmittel und Uniformen. "Es werden künftig alle Einsatzabteilungen von diesem neuen Gebäude profitieren", sagte er und machte auf die vielfältigen Räumlichkeiten aufmerksam. Übungsturm und Übungshof würden praxisorientierte Übungsmöglichkeiten bieten. "Die Feuerwehr ist nun richtig stolz auf ihr Gebäude", so Müller. Um den heutigen Stand zu erreichen, habe es unzählige Sitzungen und Besprechungen gebraucht. Nicht immer sei es einfach gewesen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, aber rückwirkend betrachtet habe sich all die Arbeit gelohnt.