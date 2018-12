Rottweil Die Familienplanung läuft noch

Mit ihren "moderaten Vorschlägen", so die verbreitete Meinung im Gremium, setzte sich die Stadtverwaltung ab von den Empfehlungen der Fachleute – und landete damit immer noch bei rund einer Verdoppelung der Finanzmittel für die drei Bereiche sowie dreieinhalb statt 9,25 zusätzlichen Stellen. Es soll ein erster Schritt sein, wie Oberbürgermeister Broß klarstellte, ein "erster Aufschlag" gepaart mit der Umstrukturierung von der Stabstelle zur Abteilung eingebettet in den Fachbereich 4. Angesichts der Fülle an Aufgaben und der durchaus großen Erwartungen erwartet nicht nur Ingeborg Gekle-Maier, dass nach gegebener Zeit über die nächste Aufstockung zu reden sein werde: "Die Familienplanung in der Abteilung ist noch lange nicht abgeschlossen", schmunzelte sie.

Für Martin Hielscher (FWV) wäre da ein etwas konkreter Zeitplan für die Evaluierung wünschenswert gewesen. Am Nachholbedarf an sich hatte auch er keine Zweifel. Dass der Beschluss, der im Januar nach weiterer Abstimmung mit dem Wirtschaftsbeirat vom Gemeinderat endgültig grünes Licht bekommen soll, gestern nicht einstimmig ausfiel, sondern es eine Gegenstimme und zwei Enthaltungen gab, lag an anderen Details – nicht an Fragen zur Notwendigkeit.

Jürgen Mehl (SPD) erinnerte an die beschworene Haushaltsdisziplin und wollte es für die neuen Stellen im Tourismusbereich bei der Befristung auf zwei Jahre belassen. Und wenn dies die Attraktivität der Jobs entscheidend schmälere, sollte sich dies doch gleichermaßen bei anderen Stellen der Verwaltung auswirken, so sein Ansinnen. Peter Schellenberg (FWV) zeigte sich wenig überzeugt vom Wandel der Stabstelle zur Abteilung "in einer unteren Hierarchiestufe". Die Ausgliederung in eine Tourismus-Marketing GmbH scheint ihm einleuchtender. "Für mich ist der Tourismus keine Verwaltungsaufgabe im eigentlichen Sinn", verwies er auf Beispiele aus der Bodensee-Region.

Gutachter rät von GmbH ab

Der Frage nach der passenden Rechtsform hatte sich auch Mantik im cima-Gutachten angenommen. GmbH, städtischer Eigenbetrieb oder Anstalt öffentlichen Rechts – unter anderem wegen der sinnvollen Bündelung der drei Bereiche Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus unter einem Dach riet er zur Abteilung in der Stadtverwaltung.

Ach ja, die Finanzierbarkeit des neuen Gesamtkonzepts­ – sie steht für Fachbereichsleiter Herbert Walter nicht in Frage. Sein Blick auf die Situation der Stadtkasse in den nächsten Jahren ließ ihn sogar zum Verfechter der Personalaufstockung werden. Insofern hatte die Gemeinderatsdebatte am Mittwochabend dann doch noch eine Überraschung parat.