Rottweil DHG droht nun doch eine Containerlösung

Tatsächlich räumte Fachbereichsleiter Lothar Huber ein, im Vergleich zum 2016 angepeilten Zeitplan mittlerweile ein knappes Jahr Verzögerung zu haben. Björn Claussen war einleitend auf die Antragsfristen und die weiteren Schritte eingegangen. Demnach könnten im März 2020 die ersten Arbeiten beginnen – das Vorbereiten der Fläche für die Container und dann die Sanierung des Gebäudeteils, das von 1965 stammt. Ab Februar 2021 würde sich die Sanierung des ältesten Teils von 1959 anschließen. Diese Arbeiten dürften im September 2022 abgeschlossen sein, und dann auch die Container nicht mehr benötigt werden. Als dritter Schritt solle bis zum Sommer 2024 der Teilneubau folgen, bevor bis Ende 2024 mit dem Abbruch des Gebäudeteils von 1979 und den Arbeiten am Außenbereich das Projekt über die Bühne wäre.

Schulleiter Stefan Maier machte in der Sitzung am Mittwochabend keinen Hehl daraus, dass am DHG eine Lösung ohne Container natürlich begrüßt werden würde. Priorität habe aber das Ergebnis. "Wir wären also bereit, in diesen sauren Apfel zu beißen." Ähnlich zwiespältig sieht es offenbar SPD-Stadtrat Jürgen Mehl, der neben den Containern den Baulärm über sechs Jahre hinweg ansprach, mit dem also quasi eine ganze Schülergeneration zurecht kommen müsse. Und Elke Reichenbach (FFR) machte überdies auf die Sicht der Eltern aufmerksam, denn Maier habe gerade erst für das DHG kräftig Werbung gemacht mit dem Hinweis, dass die Sanierung ohne Containerlösung vonstatten gehe.

Was OB Broß aus dem einstündigen Austausch mitnimmt? Er hat den Eindruck, dass das Gremium dem Vorschlag der Verwaltung durchaus folgen würde, also bereit wäre, die Sanierung vorzuziehen und dem Aufstellen von Containern zuzustimmen. Bis zur Sitzung des Gemeinderats am 18. Juli sollen nun die entsprechenden Daten und Pläne aufbereitet werden, der Beschluss dann am 25. Juli im Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss fallen. Der Zeitdruck lässt grüßen.