Rottweil Des Bibers Zimmerei floriert wie nie

Rottweil. Im Winter ist Paarungszeit. Wenn demnächst die Jungen ins Leben gesetzt werden, soll schließlich vorgesorgt sein für ein weiterhin fröhliches Gewässerleben. Dass der Biber auf dem Vormarsch in den Rottweiler Raum ist, erstaunt Bettina Sättele nicht. Sie rechne schon länger mit seiner weiteren Ausbreitung vom Oberen Neckar her, sagt die Biberbeauftragte im Bereich des Regierungspräsidiums Freiburg bei einem Ortstermin zwischen dem Areal der Firma Müller und "der Insel" bei Lumpenmühle und ESV-Sportplatz.

Dort leistet das Flusstier jetzt ganze Arbeit. Zum Verdruss von Gartenbesitzern wurde bereits in einer kleinen Obstbaumplantage mit jungen Pflanzungen alter Obstbaumsorten Tabula rasa gemacht. Die betrübliche Erkenntnis bei Gartenbesitzern, dass sich nun der Biber die jahrelange Aufbauarbeit bei seinen Ausflügen in der Dunkelheit für eigene Belange zu nutze zu machen versucht, folgte schnell die Neugier, wo sich der muntere Geselle denn nun überall in Szene setzt. Und dafür gibt es auf dem oben genannten Abschnitt im Südosten der Stadt eine Menge Anschauungsunterricht.

Fast wie mit der Säge bearbeitet, zeigen sich in besagtem Obstgarten die Stümpfe abgenagter kleinerer Gehölze. Auf dem weiteren Weg fallen schnell auch stattliche Weidenbäume in den Blick, in die sich Meister Biber förmlich hineingefressen hat. Besonders Weichholz kommt ihm zupass, weiß Bettina Sättele. Zudem fällt auf, dass vor allem Apfelbäume dem eigentlich scheuen und vornehmlich nachts auf Beutezug gehenden Wildtier, das aber auch schon am helllichten Tag beim Grasen auf dem ESV-Sportgelände gesichtet wurde, Gaumenfreuden zu bereiten scheinen.