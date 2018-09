Rottweil Der Schlusspunkt lässt das Verbindende entdecken

Rottweil. Das Thema des Denkmaltags "Entdecken, was uns verbindet" und die Zielsetzung des Trossinger Ensembles "Gemeinsam sind wir stark" fügten sich zu einem idealen Abschluss der Sommerkonzerte in Rottweiler Kirchen und des Denkmaltags in der Stadt. In seinem Programm zur Musik am spanischen Hof präsentierte das Ensemble "La Gallarda" nicht nur die Musikentwicklung von mittelalterlich anonymen Liedern über die Renaissance bis zum Anfang des Barocks in Spanien, sondern auch die Musik unterschiedlicher Kulturen: Islam, Judentum und Christentum.