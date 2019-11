Rottweil Kindergarten Spitalhöhe soll katholisch werden

Bekommt die katholische Kirchengemeinde vom Ausschuss und vom Gemeinderat grünes Licht, lägen die organisatorischen und verwaltungsbedingten Aufgaben wie die Personalorganisation, die konzeptionelle Ausrichtung und die Elternarbeit bei ihr. Das pädagogische Fachpersonal werde dann nach kirchlichem Tarifvertrag bezahlt, der mit dem städtischen (TVÖD) vergleichbar sei. An den Betriebskosten beteiligt sich die Stadt Rottweil - wie bei allen anderen katholischen Kindertageseinrichtungen - zu 95 Prozent. Die restlichen fünf Prozent trägt jeweils die katholische Gesamtkirchengemeinde.

Die katholische Kirchengemeinde sei bereits in die Planung und die konzeptionellen Überlegungen beratend einbezogen gewesen, begrüßt die Stadtverwaltung das Interesse an den Übernahme - auch im Hinblick auf die Angebotsvielfalt in Rottweil. Insgesamt werden vier Kindergärten derzeit von der Stadt betrieben, neun von der katholischen Kirche, drei von der evangelischen. Zudem gibt es einen Waldorfkindergarten. Der Kindergarten Spitalhöhe wäre dann der zehnte in katholischer Trägerschaft.