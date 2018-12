Rottweil Dass Merz nur zweiter Sieger ist, überrascht im Kreisgebiet ein wenig

Rainer Hezel, Fraktionssprecher der CDU im Rottweiler Kreistag, sagte vor dem Wahlgang schmunzelnd und mit einem Augenzwinkern, ein Mix des zur Auswahl stehenden Trios käme ihm wohl am besten zupass. Alle drei Persönlichkeiten hätten die Qualität, die CDU wieder stärker als Volkspartei, die für eine Quote von 35+x gut sei, ins Rennen zu bringen. Das hätten alle drei bei der Vorstellungsrunde im Land eindrucksvoll zur Geltung gebracht.

Bei Monika Hugger, stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Rottweiler Gemeinderat, machte Friedrich Merz bei der Regionalkonferenz in Böblingen mit seiner "motivierenden und erfrischenden Art" die beste Figur, wie sie gestern Vormittag sagte. Mit dem 63-Jährigen stehe eine Persönlichkeit zur Verfügung, von der sie erwarte, dass Veränderungen "optimistisch und authentisch" ins Auge gefasst werden. Aber auch Kramp-Karrenbauer habe einen tollen Job gemacht, betont Hugger.

Aus einem veritablen Kandidaten-Trio habe er sich Friedrich Merz als neuen Parteivorsitzenden ausgeguckt, ließ Marcel Griesser, Vorsitzender der Jungen Union im Rottweiler Kreisgebiet, vor dem Wahlgang am gestrigen Nachmittag wissen. Ihm traue er am ehesten zu, die CDU inhaltlich neu zu positionieren. Insbesondere seien das Wirtschaftsliberale und das Konservative wieder stärker in der Programmatik abzubilden, betont der 29-Jährige. Merz stehe auch für ein starkes Europa, für eine gute transatlantische Partnerschaft und eine erfolgreiche soziale Marktwirtschaft.