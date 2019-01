Rottweil Das Plus in der Kasse der Stadt wird noch etwas dicker

Rottweil. Viel bewegt sich nicht – im Entwurf des Haushaltsplans für das laufende Jahr. Am Mittwochabend ist der Rottweiler Gemeinderat in die erste von drei Beratungsrunden gestartet. In gut zwei Stunden waren die ersten vier Teilhaushalte ohne Gegenstimmen verabschiedet. Zwei weitere sowie die Finanzplanung folgen nächste Woche, bevor dann am 30. Januar der Beschluss zum Gesamtwerk ansteht. Die größten Änderungen indes wirken sich bislang an den Eckdaten des Planwerks aus, aufgrund von aktualisierten Zahlen des Landes und des Kreises.