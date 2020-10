Rottweil Corona-Verdachtsfall in Kinderkrippe

Darüber habe man sich vorab mit den Schulleitungen abgestimmt. Die Verteilung erfolge dezentral in der jeweiligen Schule. Das Land stellt für die Geräte rund 300.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Pro Schüler der Stadt sind es rund 85 Euro. Die Marktlage sei derzeit angespannt, weshalb man die Beschaffung schnellstmöglich habe angehen wollen, so Ruf. Acht Fachfirmen wurden angefragt, das Ergebnis sei "ernüchternd" gewesen. Nur eine hat sich zurückgemeldet. Die Auftragssumme beträgt rund 268 .00 Euro.

Wie schnell ganze Klassen sich in Quarantäne – und damit wieder im Fernunterricht – befinden können, zeigt das Corona-Geschehen an der Konrad-Witz-Schule. Hier seien nun nach den festgestellten Corona-Infektionen noch 16 Schüler und acht Lehrer als K1-Kontaktpersonen in Quarantäne, informierte Ruf.