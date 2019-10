Rottweil Blutkrebs: Registrierungsaktion für Svenja Ketterer

Für alle, die nicht wissen, ob sie sich registrieren lassen wollen, gibt Svenja auf den Weg: "Wenn die Spende nicht mir hilft, hilft sie vielleicht einem anderen erkrankten Menschen. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Einfacher kann Leben retten nicht sein."

Gemeinsam mit der DKMS organisieren der TSV Rottweil, das Leibniz-Gymnasium und ihre Familie die Registrierungsaktion in Rottweil. Unterstützt werden sie dabei von Oberbürgermeister Ralf Broß sowie von Kabarettist Heinrich Del Core, die beide die Schirmherrschaft für die Registrierungsaktion übernommen haben.

Unter dem Motto "Sei Svenjas Held!" appellieren die Initiatoren an die Menschen in der Region, sich am Sonntag, 17. November, von 11 bis 15 Uhr im Kapuziner Rottweil in die DKMS aufnehmen zu lassen. Die Registrierung geht laut DKMS einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung werde beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden könnten. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssten nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.