Rottweil B 27: Neukirch hofft auf schnelle Entlastung

Nun gibt es also ein Termin. Zwar keinen festgezurrten, aber zumindest einen anvisierten. Und das, obwohl es um die geplante Bürgerinitiative ruhig geworden war.

Die Ortsumfahrung Neukirch war in den "vordringlicher Bedarf" eingestuft. Alle Maßnahmen des vordringlichen Bedarfs wurden vom Verkehrsministerium eingehend bewertet, erläuterte Lothar Huber, Fachbereichsleiter der Stadt. Mitte März wurde die Priorisierung des Bundesverkehrswegeplanes vorgestellt. Zwei Gruppen hätten sich herauskristallisiert. Projekte, die sofort in die Planung gehen, und Maßnahmen, bei denen das Land ab 2025 in die Planung einsteigt. Neukirch gehört zur zweiten Gruppe. Stehe dort allerdings auf Platz eins, ergänzte Ortsvorsteher Kendy Scharein. Täglich fahren 9000 Fahrzeuge durch Neukirch, hieß es im vergangenen Jahr. Allerdings wurde diese Zahl nicht gemessen, sondern aus dem Jahr 2013 hochgerechnet.

Schallschutz gegen Lärm