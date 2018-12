Rottweil. Für Donnerstag und Freitag kündigt das Landratsamt Asphaltarbeiten an der B 14 im Bereich der Rottenmünsterbrücke in Rottweil an. Das Regierungspräsidium Freiburg lässt hier den schadhaften Belag unmittelbar vor der Brücke austauschen. Die Arbeiten seien notwendig, da sich durch den Verkehr eine "Asphaltschanze" vor dem Bauwerk ausgebildet habe, die die Verkehrssicherheit beeinträchtige. Auch soll durch den Austausch des Asphalt eine Geräuschminderung im darunterliegenden Neckartal erreicht werden. Die Arbeiten finden laut Pressemitteilung unter halbseitiger Sperrung statt. Bei schlechtem Wetter werden die Arbeiten verschoben.