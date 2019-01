Rottweil Aus der Kleinstadt in die Welt

Rottweil. Zehn schalldichte Quadratmeter in einem umgebauten Tonstudio: Das ist der Raum, in dem der Rottweiler Podcast "Kleinstadtleben", eine Art Online-Radioshow, aufgezeichnet wird. Jede Menge Technik steckt in dem Raum, wo wir mit den Initiatoren Johannes Aiple, Robert und Marie Hak über ihr Projekt sprechen. Und zwar nicht nur ausgerüstet mit Stift und Papier, sondern über das vierte Mikrofon, das für die Sonderfolge spontan für die Besucher hinzugeschalten wird. Eine ungewohnte Situation für alle Beteiligten. Denn wir sind die ersten Studiogäste.

Nach kleineren technischen Hürden, die es zu überwinden gilt, wobei die Pause mit Brezeln und Kaffee überbrückt wird, geht das Frage-Antwort-Spiel los. Zunächst wollen wir wissen, wie sie auf die Idee kamen, einen Rottweil-Podcast zu starten. "Wir sind alle irgendwie Podcast-Fans, ich habe mir viele über Freizeit und Kochen angehört", sagt Marie. Bei Johannes ist es anders, er habe nicht so viel Podcasts gehört und sei von Robert angesprochen worden. "Ich hingegen verfolge seit 15 Jahren Podcasts", so der Rottweiler Robert Hak, der das Format einerseits als Bühne, aber auch als persönliches Medium sieht. Vor allem der Chaos-Computer-Club habe ihn beeinflusst.

Die drei Köpfe des Podcasts kennen sich schon lange. So ist Marie die Cousine von Johannes und die Frau von Robert. Robert sagt, er bearbeite Johannes mit der Idee schon, seit er ihn kenne. Zunächst habe er einen Skateboard-Podcast geplant, aber zusätzlich sei der Unterhaltungs-Podcast entstanden. Es sind "Gespräche, die entstehen, wie in einem Café", meint Marie. "Wie eine Kneipenunterhaltung", fügt Johannes hinzu, der sich vor der Aufzeichnung ein paar Gedanken aufschreibe, im Gespräch aber trotzdem spontan bleibt. Auch wir müssen an der ein oder anderen Stelle improvisieren.