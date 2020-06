Rottweil Aufkleber gegen Leerstände in Innenstadt

"Da steht ’ne Menge Wahrheit drin."

Nicht zuletzt die Frage, ob die Eigentümer denn nun wirklich verpflichtet sind, zu handeln, sorgt auf einer lokalen Facebook-Plattform für Debatten. Auf dem Kleber wird auf Artikel 14 des Grundgesetzes verwiesen, darin heißt es in Absatz 2: "Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen." Dazu schreibt Von O. in einem Kommentar: "Das geht doch keinen was an, was wer mit seinem Eigentum macht." Anders sieht es Klaus W.: "Da steht ’ne Menge Wahrheit drin. Egal ob es einen etwas angeht oder nicht." Bernd A. schreibt: " Also, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn unnötiger Stillstand angeprangert wird. Diese Hinweise an nicht leer stehende Häuser zu pappen, ist aber natürlich unnötiger Quatsch. Besteht bei Häusern Sanierungsstau, müsste der Besitzer diesen baldmöglichst beheben. Bei finanziellen Problemen, gibt es sicherlich Unterstützung von der Stadt etc. Im anderen Fall sollte über den Verkauf des Objektes nachgedacht werden. Jahrelanger Leerstand bedeutet nur Verfall und Wertverlust des Gebäudes. Von der Sicherheit mal ganz zu schweigen."

Evelyn S. erinnert daran, dass die Leerstände in Rottweil immer wieder Thema sind: "Es wurde doch auch schon in der Tageszeitung darauf aufmerksam gemacht, das sehr viele Läden in Rottweil leer stehen (...)" Es gehe wohl nun darum, auf das Problem aufmerksam zu machen.

Auch über die Gründe für den Stillstand an manchen Ecken wird in der öffentlichen Debatte spekuliert: Das reicht von fehlenden finanziellen Mitteln für eine Sanierung über Uneinigkeit in Erbengemeinschaften und die Besonderheiten in Rottweil bezüglich des Denkmalschutzes. Stadthäuser seien hier "nicht eben mal so" zu sanieren, erinnert eine Userin.

Eines wurde mit der Aktion zumindest erreicht: Die Debatte ist wieder einmal aufgeflammt und die kleinen orangenen Kleber erinnern bei jedem Vorbeigehen daran, dass jahre- oder jahrzehntelange Leerstände mitten in der Stadt nicht unbedingt "dem Wohle der Allgemeinheit" dienen.