Rottweil Auf Sitzstufen am idyllischen Neckarufer

Aufmerksamkeit galt in diesem ersten Bauabschnitt auch bereits dem vorderen Bereich des kleinen Mühlkanals. An einem kleinen Durchlass kann dort nun geregelt werden, wie viel Wasser fließen soll. An diesem Betonbauwerk können zudem Wandelemente zum Hochwasserschutz eingesetzt werden.

Später wird es in einem zweiten Bauabschnitt darum gehen, das Mühlrad wieder in Bewegung zu versetzen. Dann werde, so Faupel als städtischer Sachbearbeiter Grünanlagen, der Mühlkanal auch im hinteren Bereich überarbeitet. Für manche ein kleiner Wermutstropfen – auch angesichts der Kosten: Das Rad wird seine Runden nur noch abgekoppelt drehen, nicht mehr das Mahlwerk antreiben.