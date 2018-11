Rottweil Auch im Wolkenkuckucksheim geht es um Macht und Gier

Rottweil. "Nichts ist schöner, nichts bequemer als geflügelt zu sein!" – nach diesem Motto arbeitet sich die Unter- und Mittelstufen-Theater-AG des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) seit geraumer Zeit in die Welt der Vögel ein. Die "Vögel", so der Titel einer der bekanntesten Komödien des griechischen Dichters Aristophanes, entführen den Zuschauer an einen wunderbaren Ort, eine Utopie einer Gesellschaft der Freien und Gleichen, in der Komödie auch mit dem Namen "Wolkenkuckucksheim" tituliert. Die Aufführungen der "Vögel" finden am Mittwoch, 21. November, und am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr im Festsaal der Gymnasien statt.