Rottweil Architektur in vielen Facetten

Kreis Rottweil. Am Tag der Architektur am 23. Juni lädt die Architektenkammer wieder zu kostenlosen Besichtigungstouren ein. Bei einer Busrundfahrt der örtlichen Kammergruppe Rottweil-Tuttlingen stehen Feuerwehr und Bauhof in Bubsheim (Messmer Architektur), die Festhalle Schlossberghalle in Wehingen (Muffler Architekten), das Stiftungshaus Ewald Marquardt in Rietheim-Weilheim (Günter Hermann Architekten) sowie das Besucherzentrum KLS Martin World in Tuttlingen (Architekt Heinrich Binder) im Fokus.