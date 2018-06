Rottweil Ansturm auf die neue Feuerwache

Bereits am Vormittag waren die Führungen und Übungen sehr gut besucht und um die Mittagszeit gab es an den Tischen kaum noch einen freien Platz zu ergattern. "Wir sind überwältigt von den Besucherzahlen. Es ist wirklich imposant, zu sehen wie die Bevölkerung die Feuerwehr annimmt und verinnerlicht hat", freute sich Stadtbrandmeister Frank Müller gestern Nachmittag mit zufriedenem Blick auf das Festgelände.

Über 3000 Besucher wollen neue Wache sehen

Mehr als 3000 Besucher aus Rottweil und dem Umland informierten sich und schauten sich in der neuen Wache an der Schramberger Straße um. Vor allem die Einsatzfahrzeuge, die entlang der Schramberger Straße aufgereiht waren, zogen die Blicke auf sich. Auf großes Interesse stießen aber auch die Führungen durch das neue Gebäude. Alle Räume, vom Floriansstüble bis zur Atemschutzwerkstatt, konnten besichtigt werden und so mancher Besucher kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.