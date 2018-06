Rottweil "An der Tür wirst Du reifer"

Rottweil. Seit zwei Jahren betreibt Özgür Aliskan unter dem Namen "A und O Sicherheit" seine eigene Sicherheitsfirma – mit Erfolg. Kraftwerk, Narradag oder Nylon: Wenn irgendwo in Rottweil und mittlerweile auch darüber hinaus gefeiert wird, steht meist der Chef selbst oder einer aus seinem Team an der Tür. Auch bei größeren Veranstaltungen wie dem Touratech-Travel-Event oder Night-Groove in Villingen hat Aliskan, denn alle nur "Özi" nennen, den Fuß mittlerweile fest in der Tür. Eine 15-Stunden-Schicht plus Vorbereitung ist da keine Ausnahme. Dabei hat der 31-jährige gelernte Bürokaufmann recht unspektakulär an der Hintertür des Kraftwerks begonnen.

Über seinen Onkel ist er mit zarten 18 Jahren in die Szene gekommen. Die großen, muskulösen, respekteinflößenden Typen am Einlass hätten ihn als "jungen Kerle" immer beeindruckt. Und: Bei den Frauen hätte man als Türsteher leichtes Spiel – dachte er zumindest damals. Sein Onkel war einer von jenen, zu denen "Özi" bewundernd aufschaute. "Ich hab meinen Onkel gefragt, ob ich auch mal an die Tür kann", erinnert sich Aliskan und lacht. Der Onkel – und das hätte die meisten sicherlich abgeschreckt – hatte den Jungspund an die Hintertür des Kraftwerks gestellt, "zum Aufpassen, dass keiner durch den Hintereingang reinkommt". "Özi" beißt sich durch. Drei Jahre steht er dort, wo die Party eben nicht stattfindet, und harrt aus, bis er schließlich an den Haupteingang darf. Zum Glück, denn eben an diesem Haupteingang des Kraftwerks lernt "Özi" seine heutige Frau Jaqueline kennen. "Da hat das mit den Frauen ja doch geklappt", sagt sie lachend.

Mit der Zeit bekommt Aliskan immer mehr Aufgaben, darf das Security-Team des Hüfinger Unternehmens "Black Security", für das sein Onkel arbeitet, auch "stationieren". "Ich kannte das Kraftwerk schon damals in und auswendig", sagt der Familienvater. Irgendwann ist "Özi" der Ansprechpartner. Veranstaltungen wie das Zimmerner Dorffest oder Fastnachtsbälle laufen über ihn – aber: "Ich hatte damals keine Leute, um solche Veranstaltungen allein stemmen zu können. Aus heutiger Sicht wäre ich auch zu unerfahren gewesen".