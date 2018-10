Rottweil Altstadt: Barrierefreiheit noch verbesserungswürdig

Rottweil-Altstadt. Und tatsächlich: Wer mit wachen Sinnen Rottweil-Altstadt in sich aufnimmt, wird auf sowohl positive wie auch negative Erlebnisse an Straßenübergängen, Bürgersteigen und Wegen stoßen und sich als Mensch ohne Behinderung mancherorts zu Recht fragen: Wie schafft das jemand, der nichts oder schlecht sieht, dessen Bewegungsapparat eingeschränkt oder dessen Gehör beeinträchtigt ist?

Um für das Thema Behinderung im Straßen- und Wegeverkehr weiter zu sensibilisieren, wurde der bereits dritte Stadtrundgang zum Thema in Rottweil-Altstadt organisiert. Dabei wurden unterschiedliche "Hemmnisse" an die rund 35 Anwesenden ausgeteilt. Augenbinden, Krücken und Industrie-klassifizierte Gehörschützer, sogenannte "Micky-Mäuse", sollten ein Feeling für die Nöte eines gehandicapten Menschen vermitteln.

Die Teilnehmer – eine gemischte Gruppe aus Menschen mit und ohne Behinderung – teilten sich auf vier Bereiche in Rottweil-Altstadt auf und wurden von Nadja King und Mirjam Pfau (Inklusives Café), Isabelle Öhler (Rottweiler Treff) und Ruth Gronmayer geführt. Am Ende der Begehung fand bei Kaffee und Butterbrezel in der Römerschule ein reger Austausch statt.