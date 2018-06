Rottweil/Aldingen Schwerverletzter nach Unfall bei Neufra

Der Mann war gegen 17 Uhr in Richtung Rottweil unterwegs, als sich an seinem Oldtimer plötzlich die Motorhaube aufstellte. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen Tranporter. Nach dem Aufprall rutschte der Oldtimer eine Böschung hinunter. Der Oldtimerfahrer wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Tranporters blieb unverletzt. Am Oldtimer entstand wirtschaftlicher Totalschaden.