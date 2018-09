Rottweil 55-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 81-jähriger Audi-Fahrer bog gegen 14.45 Uhr von der Kreisstraße 5545, aus Richtung Neufra kommend, nach links in die Bundesstraße ein und übersah dabei einen aus Richtung Spaichingen kommenden 55-jährigen VW Polo-Fahrer.

Im Einmündungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der VW Polo wurde anschließend nach links abgewiesen und prallte mit großer Wucht in die Schutzplanken.

Der 55-jährige Fahrer war nach derzeitigem Kenntnisstand nicht angegurtet und erlitt schwere Kopf- und Thorax-verletzungen. Der 81-jährige Audi-Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin zogen sich leichtere Verletzungen zu.

Während der Unfallaufnahme war die B 14 in beide Richtungen gesperrt. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle und flog den Schwerverletzten in ein Klinikum. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 20.000 Euro.