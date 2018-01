Die starken Regenfälle der letzten Tage und der Rückstau durch die Prim ließen den Neckar in der Altstadt über die Ufer treten. Ein etwa 30 Meter breiter See bildete sich gegenüber dem Fußballplatz, der auch an Tiefe zunahm. Die Tunnel unter den Gleisen waren nur noch auf einer Seite begehbar. Selbst als die Wassermassen gegen 9 Uhr langsam zurückwichen, war einer der beiden Durchführungen weiter unpassierbar. Die Enten hingegen hatten ihren Spaß. Sie sausten mit der starken Strömung den Neckar hinunter oder versammelten sich zum Schwimmen auf der Neckarwiese. Fotos: Schmidt