Rottenburg Weiterlernen nach Schulschluss

Nagold/Rottenburg. Timo Hertkorn programmiert gerne. So wie sein Bruder zum Fußball gefahren wird, wird Timo Hertkorn ins Jugendforschungszentrum (JFZ) gebracht. Der 12-Jährige kommt aus Starzach und ist Schüler am katholischen Gymnasium Sankt Meinrad in Rottenburg.

Wenn er in Nagold im Informatik-Labor von seinem Projekt erzählt, mit dem er am Wettbewerb "Jugend experimentiert" teilnimmt, verliert es an Besonderheit, dass er sich in seiner Freizeit mit Informatik beschäftigt. "Man hat nicht nur selber solche Interessen, sondern trifft hier andere, die auch so im Programmieren drin sind", sagt Timo Hertkorn.

Diese Woche darf er seinen im JFZ entwickelten Teebeutelexomaten beim Landeswettbewerb von "Jugend experimentiert" in Balingen vorstellen. Das Gerät lässt einen Teebeutel in die Tasse mit heißem Wasser sinken und zieht ihn nach einer vorgegebenen Zeit wieder raus – dann gibt es ein Tonsignal ab, das den Teetrinker informiert, dass sein Getränk fertig ist.