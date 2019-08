Rottenburg Unfallfahrer steht unter Drogen

Gegen 14 Uhr am Donnerstag fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorroller auf dem Fußweg Richtung Weiler. Dieser ist für Motorfahrzeuge gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Rollerfahrer zu weit nach links und prallte in einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 42-Jährige wurde von seinem Rennrad geschleudert. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Der Unfallverursacher prallte gegen einen Maschendrahtzaun und stürzte ebenfalls. Die Verletzungen des Jugendlichen wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Drogen stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro.